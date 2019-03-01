В Севастополе на 3 дня запретили остановку и парковку на Привокзальной площади

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-01T12:49:01+03:00

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В Севастополе с 1 по 3 марта ограничили движение транспорта на Привокзальной площади. Такие меры приняли в связи проведением военно-патриотической акции «Сирийский перелом».

В течение трех дней вводится запрет на остановку, стоянку и проезд для всех машин, кроме авто экстренных служб и у частников мероприятий.

Конкретно

С 13.00 1 марта до 15.00 3 марта на Привокзальной площади запрещена остановка и стоянка машин.

2 марта с 18.00 до 15.00 3 марта ограничено движение транспорта.

Напомним, 3 марта в Севастополе будет проходить необычная военно-патриотическая выставка: в вагонах и на платформах поезда жители и гости города смогут посмотреть трофейную технику и вооружения, изъятые у незаконных вооруженных формирований в Сирийской Арабской Республике.

Вы увидите:

- 10 открытых железнодорожных платформ с образцами бронетанковой техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей и инженерной техники;

- 3 вагона с образцами холодного и огнестрельного оружия, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, средств связи, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов;

- 1 вагон для показа фотографий трофейной техники и вооружения, проходившей в парке Горького с 1943 года по 1948 год, а также фотографии боевой деятельности российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики.

- В общей сложности планируется представить более 500 образцов трофейной техники и вооружения, - сообщает пресс-служба ЧФ РФ. - Помимо выставки на железнодорожных вокзалах будут проходить концерты, а также будут работать передвижные пункты отбора граждан для военной службы по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU