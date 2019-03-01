Туристы из 144 стран мира посетили Крым в 2018 году

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-01T13:15:54+03:00

Всего в республику приехали почти 7 миллионов путешественников

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В 2018 году Крым посетили туристы из 144 стран мира. Как сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, отдых в республике интересен путешественникам не только в летний период, но и межсезонье.

- Больше всего туристы интересуются лечебной составляющей. Практически все российские регионы спрашивают про те объекты, которые работают круглогодично. На базе которых можно, без отрыва от учебного процесса, отправить детей в зимний период (на отдых - прим.Ред.), - добавил председатель.

Напомним, в 2018 году в Крыму отдохнули 6,8 миллиона туристов. Эту цифру глава республики Сергей Аксенов назвал рекордной, которая превышает уровень 2017 года на 28%.

Власти считают, что причин для этого несколько: открытие Крымского моста и нового терминала аэропорта «Симферополь», доступность цен и сервис, который, по мнению чиновников, тоже улучшился.

ИСТОЧНИК KP.RU