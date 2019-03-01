Часть Симферополя 2 марта останется без воды

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-01T13:48:43+03:00

Это связано с проведением ремонтных работ

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В Симферополе в субботу, 2 марта, несколько микрорайонов и садовых товариществ останутся без воды. Это связано с проведением ремонтных работ.

Как сообщили на предприятии «Вода Крыма», водоснабжение ограничат с 8.00 до 16.00 в микрорайонах Белое 1-5, Айкован, Акрополис, Хошкельды и Каменка.

Также без воды останутся садовые товарищества «Горки» и «Строитель».

ВАЖНО

Кстати, 1 марта в трех городах и одном крымском селе не будет воды до 17.00. Так, в Бахчисарае без водоснабжения останется микрорайон "Сары-Су 2".

- Евпатория: переулок 5-й городок, 14, 30, 30А, Б, В.

- Феодосия: улица Крымская 27, 27а, 31, 25.

- село Клепинино: улицы ул. Садовая, ул. Спортивная.

Это связано с проведением ремонтных работах на объектах, а также устранением аварийных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU