Часть Симферополя 2 марта останется без воды
В Симферополе в субботу, 2 марта, несколько микрорайонов и садовых товариществ останутся без воды. Это связано с проведением ремонтных работ.
Как сообщили на предприятии «Вода Крыма», водоснабжение ограничат с 8.00 до 16.00 в микрорайонах Белое 1-5, Айкован, Акрополис, Хошкельды и Каменка.
Также без воды останутся садовые товарищества «Горки» и «Строитель».
ВАЖНО
Кстати, 1 марта в трех городах и одном крымском селе не будет воды до 17.00. Так, в Бахчисарае без водоснабжения останется микрорайон "Сары-Су 2".
- Евпатория: переулок 5-й городок, 14, 30, 30А, Б, В.
- Феодосия: улица Крымская 27, 27а, 31, 25.
- село Клепинино: улицы ул. Садовая, ул. Спортивная.
Это связано с проведением ремонтных работах на объектах, а также устранением аварийных ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU