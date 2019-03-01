Дело Шабанова завершилось: Экс-директора горпарков Симферополя признали виновным в избиении человека

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-01T13:53:09+03:00

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Бывшего руководителя городских парков Симферополя Александра Шабанова признали виновным в избиении замдиректора МУПа "Объединение парков культуры и отдыха" Олега Батищева.

- Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать условно с испытательным сроком на 4 года, - рассказали "Комсомольской правде - Крым" в пресс-службе Железнодорожного райсуда Симферополя. - Если в течение четырех лет он совершит правонарушение, то наказание придется отбывать в колонии.

Драка между Шабановым и Батищевым произошла в Гагаринском парке Симферополя летом прошлого года. Спор по "рабочим моментам" закончился избиением. Как утверждает Батищев, обвиняемый бил его палкой. В результате пострадавший получил не только синяки и ссадины, но и серьезные ушибы: он обратился в больницу, мужчину прооперировали - удалили селезенку.

Свою вину Шабанов частично признал, но настаивал, что причинил травмы исключительно ради самообороны.

Пострадавший требовал миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба, ему выплатили 200 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU