В Евпатории Масленицу отметят карнавалом и конкурсом «Ой, ты, теща, друг родной»

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-01T14:57:08+03:00

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В Евпатории 10 марта пройдут народные гулянья, посвященные празднованию Масленицы.

Праздник начнется с карнавального шествия. Маршрут движения: от городского центра культуры и досуга до Театральной площади. После чего в 10.00 начнется конкурс «Ой, ты, теща, друг родной» за звание лучших тещи и зятя Крыма. Участников ждет ряд непростых заданий, а всех зрителей – положительные эмоции и хорошее настроение.

- В рамках праздника пройдут спортивные забавы (гиревое состязание, армреслинг, перетягивание каната, эстафеты), выставка декоративно-прикладного искусства с участием лучших мастеров Крыма, перфоманс театра живой статуи, выступление творческих коллективов города, мастер-классы для детей и взрослых, библиотечный киоск, - сообщает пресс-служба администрации Евпатории.

Завершится праздник сожжением чучела зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU