Вслед за автобусами Симферополь подарит Керчи еще и троллейбусы

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-01T16:59:03+03:00

Еще четыре троллейбуса закупят за счет средств городского бюджета Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Керчь из Симферополя в ближайшие дни доставят три троллейбуса. Еще четыре планируется закупить за счет городского бюджета.

Как рассказал глава города-героя Сергей Бороздин, этот вопрос очень актуален для местных жителей. Поэтому, чтобы выровнять ситуацию, временно усилят маршрут №19 двумя автобусами большого класса и №6 - маленького класса.

- При этом намерены сократить интервалы движения перевозчиков, чтобы они подстраховывали муниципальный транспорт, - отметил Бороздин.

Он добавил, что вынужденный простой сотрудникам предприятия оплатят, а сокращений не предвидится.

Напомним, Симферополь передаст Керчи 10 городских пассажирских автобусов. Кроме того, в ближайшее время проведут дополнительную экспертизу. Она выявит причинение ущерба 19 единиц транспорта, которые находились на балансе предприятия "Керчьгортранс".

ИСТОЧНИК KP.RU