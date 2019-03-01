Вслед за автобусами Симферополь подарит Керчи еще и троллейбусы
В Керчь из Симферополя в ближайшие дни доставят три троллейбуса. Еще четыре планируется закупить за счет городского бюджета.
Как рассказал глава города-героя Сергей Бороздин, этот вопрос очень актуален для местных жителей. Поэтому, чтобы выровнять ситуацию, временно усилят маршрут №19 двумя автобусами большого класса и №6 - маленького класса.
- При этом намерены сократить интервалы движения перевозчиков, чтобы они подстраховывали муниципальный транспорт, - отметил Бороздин.
Он добавил, что вынужденный простой сотрудникам предприятия оплатят, а сокращений не предвидится.
Напомним, Симферополь передаст Керчи 10 городских пассажирских автобусов. Кроме того, в ближайшее время проведут дополнительную экспертизу. Она выявит причинение ущерба 19 единиц транспорта, которые находились на балансе предприятия "Керчьгортранс".
ИСТОЧНИК KP.RU