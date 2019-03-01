В Крым прибыл поезд с трофейной техникой из Сирии

СЕГОДНЯ 18:49 2019-03-01T18:49:57+03:00

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В Крым прибыл железнодорожный состав с трофейной техникой из Сирии. Уже в субботу, 2 марта, на выставку смогут прийти жители города-героя Керчи, а после этого эшелон отправится в Севастополь.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, ж/д состав «Сирийский перелом» переправили через Керченский паролив с помощью парома.

А участники акции прибыли на полуостров по Крымскому мосту и даже успели посетить местные достопримечательности на горе Митридат.

В ходе выставки жители города смогут посмотреть вооружение и военную технику. Также перед гостями выступят творческие коллективы.

- Далее, состав передвижной выставки проследует в город-герой Севастополь, где представит жителям и гостям города трофейные экспонаты, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU