2019-03-02T07:08:58+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 марта: ветер и тепло до +7

На полуострове местами небольшой снег
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Возможен небольшой снег.Возможен небольшой снег.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

2 марта, суббота, на Крымском полуострове особо не порадует ярким солнышком и штилем.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами небольшой снег с дождем, туман. Ветер северо-западный местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью днем +4…+6°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Непогода оставила без света несколько районов Крыма
В Крым прибыл поезд с трофейной техникой из Сирии
Вслед за автобусами Симферополь подарит Керчи еще и троллейбусы
Женщины смогут бесплатно посетить музеи Севастополя 8 марта
В Евпатории Масленицу отметят карнавалом и конкурсом «Ой, ты, теща, друг родной»
Дело Шабанова завершилось: Экс-директора горпарков Симферополя признали виновным в избиении человека
Часть Симферополя 2 марта останется без воды
Туристы из 144 стран мира посетили Крым в 2018 году
В Севастополе на 3 дня запретили остановку и парковку на Привокзальной площади
Мужчина в федеральном розыске попытался въехать в Крым
В Симферополе горел двухэтажный дом: Эвакуировали 30 человек
На реализацию ФЦП Крыму дополнительно выделят 58 миллиардов рублей
Дождь и сильный ветер: Прогноз погоды в Крыму на 1 марта