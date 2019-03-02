Погода в Крыму на 2 марта: ветер и тепло до +7

СЕГОДНЯ 07:08 2019-03-02T07:08:58+03:00

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2 марта, суббота, на Крымском полуострове особо не порадует ярким солнышком и штилем.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами небольшой снег с дождем, туман. Ветер северо-западный местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью днем +4…+6°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

ИСТОЧНИК KP.RU