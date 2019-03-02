Погода в Крыму на 2 марта: ветер и тепло до +7
2 марта, суббота, на Крымском полуострове особо не порадует ярким солнышком и штилем.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами небольшой снег с дождем, туман. Ветер северо-западный местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью днем +4…+6°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.
ИСТОЧНИК KP.RU