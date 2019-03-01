Непогода оставила без света несколько районов Крыма

1 Март 22:59 2019-03-01T23:04:22+03:00

К пол 9 вечера всех потребителей запитали Фото: Александра КОРШУНОВА

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В пятницу, 1 марта, из-за бушующей непогоды, в Крыму без света остались несколько районов. Отключения произошли в 19.23 по причине аварии на воздушной линии «Евпатория - Холодильник».

- Там произошло технологическое нарушение в электрических сетях полуострова, повлекшее отключение нескольких подстанций классом напряжения 110 и 220 кВ, - рассказали в пресс-службе «Крымэнерго».

В результате частично обесточивались Сакский, Красноперекопский, Черноморский районы. Также без света на некоторое время оставались: Евпатория, Красноперекопск и Армянск.

Энергетики оперативно ликвидировали аварию.

- В 20:04 получили электроснабжение 70% отключенных потребителей. Оставшиеся потребители были включены в 20:28, - добавили в пресс-службе предприятия.

Кстати, на 1 марта МЧС России по Крыму объявило экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. На полуострове прогнозировали очень сильный ветер скоростью до 27 м/с, местами сильный дождь, в горах со снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU