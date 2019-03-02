2019-03-02T15:26:50+03:00
Общество

В Крыму «Аллигаторы» сопровождают выставку «Сирийский перелом»

Ударные вертолеты Ка-52 Южного военного округа отрабатывают учебно-боевую задачу
Галина КОВАЛЕНКО
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На выставке можно увидеть боевое оружие. Фото: Сергей Бороздин/FBНа выставке можно увидеть боевое оружие. Фото: Сергей Бороздин/FB
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На Крымском полуострове военная авиация сопровождает выставку трофеев из Сирийской Арабской республики. Маршрут железнодорожного эшелона "Керчь - Севастополь".Выставка «Сирийский перелом» посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. .

- С трофейной техникой и вооружением из районов боевых действий Сирии уже ознакомились жители Ростова-на-Дону, Краснодара и Керчи, - сообщает начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Выставка военного трофейного вооружения «Сирийский перелом» побывает в восьми городах юга России.

Нужно отметить, что особую нотку торжественности в мероприятие приносят музыканты духовых военных оркестров. И конечно же, на железнодорожных станциях находится место для настоящих полевых кухонь: военные повара угощают взрослых и детей солдатской кашей, горячим, сладким чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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