Житель Симферополя украл бетономешалку
В полицию Симферополя поступило заявление о том, что незнакомец украл со стройки бетономешалку за 18 тысяч рублей.
- По подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый за преступление против личности 32-летний местный житель, - сообщает пресс-служба пресс-служба МВД по Республике Крым.
Подозреваемый не стал отпираться и во всем признался.
Мужчина рассказал, что свой "трофей" - похищенную бетономешалку он продал на одном из рынков города. Деньги же успел потратить на себя.
В итоге отдел полиции Симферополю завел на подозреваемого уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину.
С подозреваемого взяли подписку у невыезде. По п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации крымчанину грозит максимальное наказание - лишение свободы сроком до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU