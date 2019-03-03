2019-03-03T17:57:41+03:00
Происшествия

Житель Симферополя украл бетономешалку

Свой "трофей" он продал на рынке, но теперь может сесть в тюрьму на 5 лет
Галина КОВАЛЕНКО
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В полицию Симферополя поступило заявление о том, что незнакомец украл со стройки бетономешалку за 18 тысяч рублей.

- По подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый за преступление против личности 32-летний местный житель, - сообщает пресс-служба пресс-служба МВД по Республике Крым.

Подозреваемый не стал отпираться и во всем признался.

Мужчина рассказал, что свой "трофей" - похищенную бетономешалку он продал на одном из рынков города. Деньги же успел потратить на себя.

В итоге отдел полиции Симферополю завел на подозреваемого уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину.

С подозреваемого взяли подписку у невыезде. По п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации крымчанину грозит максимальное наказание - лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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