Погода в Крыму на 4 марта: до +10 и облачно

СЕГОДНЯ 07:04 2019-03-04T07:04:47+03:00

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В Крыму 4 марта будет облачно, столбики термометров покажут до +10 градусов днем. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Днем до +7 градусов. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду.

В Севастополе 4 марта также не будет осадков, но солнце скроется за тучами. Днем воздух прогреется до +8 градусов.

На ЮБК также не будет осадков, термометры покажут до + 10 градусов. Небо будет покрыто тучами. Днем возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В Керчи понедельник будет без осадков. Подует юго-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU