Погода в Крыму на 4 марта: до +10 и облачно
В Крыму 4 марта будет облачно, столбики термометров покажут до +10 градусов днем. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Днем до +7 градусов. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду.
В Севастополе 4 марта также не будет осадков, но солнце скроется за тучами. Днем воздух прогреется до +8 градусов.
На ЮБК также не будет осадков, термометры покажут до + 10 градусов. Небо будет покрыто тучами. Днем возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.
В Керчи понедельник будет без осадков. Подует юго-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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