2019-03-03T20:42:43+03:00
Общество

В Симферополе 4 марта отключат свет на 7 улицах

Электричества не будет с 8 утра до 17.00 вечера
Галина КОВАЛЕНКО
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Электроприборами нельзя будет пользоваться весь день. Фото: архив "КП"Электроприборами нельзя будет пользоваться весь день. Фото: архив "КП"
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4 марта, в понедельник, в части столицы региона Симферополе пропадет напряжение в электросети. Света не будет всего несколько часов: с 8.00 до 17.00.

В ГУП РК «Крымэнерго» объясняют, что идет плановый ремонт трансформаторов и электросетей. Энергетики просят не нервничать горожан, набраться терпения и с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые принесет в жизнь отключение электричества.

И так, в этот понедельник не будет света по следующим адресам:

улица Оранжерейная, 8, 61, 61а;

улица имени газеты «Крымская Правда», 4, 61а;

переулок Спартака, 8, 22, 28, 40-56 (чет);

улица Геническая, 1-4;

проспект Победы, 290, 312, 211-243(нечет);

улица Самохвалова, 2, 8, 1-35(нечет);

улица Кубанская, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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