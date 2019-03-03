В Симферополе 4 марта отключат свет на 7 улицах
4 марта, в понедельник, в части столицы региона Симферополе пропадет напряжение в электросети. Света не будет всего несколько часов: с 8.00 до 17.00.
В ГУП РК «Крымэнерго» объясняют, что идет плановый ремонт трансформаторов и электросетей. Энергетики просят не нервничать горожан, набраться терпения и с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые принесет в жизнь отключение электричества.
И так, в этот понедельник не будет света по следующим адресам:
улица Оранжерейная, 8, 61, 61а;
улица имени газеты «Крымская Правда», 4, 61а;
переулок Спартака, 8, 22, 28, 40-56 (чет);
улица Геническая, 1-4;
проспект Победы, 290, 312, 211-243(нечет);
улица Самохвалова, 2, 8, 1-35(нечет);
улица Кубанская, 2.
ИСТОЧНИК KP.RU