В Сакском районе полыхал камыш

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-04T11:29:31+03:00

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В Сакском районе, недалеко от села Ивановка, произошло возгорание камыша, а после - сухой растительности. Это случилось в воскресенье, 3 марта.

Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС РФ по Крыму в 18.39, а потушить огонь удалось в 19.09.

Как сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым», что в этой местности камыша очень много. Огонь охватил очень большую площадь, поэтому пламя водители видели еще в районе Бахчисарая.

Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, пострадавших в результате происшествия нет.

- Причины пожара будут выяснять эксперты, - добавили в МЧС.

Напомним, в Ялте дерево рухнуло на жилой дом. Это случилось из-за сильного штормового ветра.

Еще ветер свалил зеленые насаждения и на контактную сеть «Крымтроллейбуса» между село Виноградное и поселка Малый Маяк.

ИСТОЧНИК KP.RU