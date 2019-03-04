2019-03-04T12:13:01+03:00
Общество

Крымчанин может предстать перед судом за незаконный вылов ценной рыбы

У него нашли особь севрюги
Александра КОРШУНОВА
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Севрюга отнесена к особо ценным породам рыб. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РКСеврюга отнесена к особо ценным породам рыб. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК
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В Ленинском районе Крыма задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу. При этом одна особь севрюги относится к особо ценным породам.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, при обследовании прибрежной полосы, сотрудники обнаружили маломерную лодку «с признаками недавнего выхода в море».

Там также нашли и полипропиленовый мешок, в нем находились несколько экземпляров пиленгаса, камбалы и бычка.

Незаконный вылов рыбы в Ленинском районе.В отношении крымчанина могут возбудить уголовное дело за незаконный вылов рыбы. Видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым! другой источник

- В ходе осмотра улова, среди прочих представителей морской фауны присутствовала одна особь севрюги семейства осетровых. Она отнесена к особо ценным породам рыб, охраняемым международным законодательством, - добавили в Погрануправлении.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела. Рыбаку грозят обязательные работы либо уплата крупного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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