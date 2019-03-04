Крымчанин может предстать перед судом за незаконный вылов ценной рыбы
В Ленинском районе Крыма задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу. При этом одна особь севрюги относится к особо ценным породам.
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, при обследовании прибрежной полосы, сотрудники обнаружили маломерную лодку «с признаками недавнего выхода в море».
Там также нашли и полипропиленовый мешок, в нем находились несколько экземпляров пиленгаса, камбалы и бычка.
Незаконный вылов рыбы в Ленинском районе.В отношении крымчанина могут возбудить уголовное дело за незаконный вылов рыбы. Видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым! другой источник
- В ходе осмотра улова, среди прочих представителей морской фауны присутствовала одна особь севрюги семейства осетровых. Она отнесена к особо ценным породам рыб, охраняемым международным законодательством, - добавили в Погрануправлении.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела. Рыбаку грозят обязательные работы либо уплата крупного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU