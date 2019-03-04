На пожаре в Черноморском районе погиб человек
В Черноморском районе Крыма, в селе Новосельское, произошел пожар. На нем погиб человек и еще один пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
На место происшествия сразу выехали спасатели, они выяснили, что горит комната на мансарде трехэтажного дома.
- Молниеносному распространению огня способствовало то, что мансарда выполнена из легковоспламеняемых материалов, которые при горении выделяли токсичный дым, - добавили в МЧС.
Работу специалистов осложняло темное время суток, сильная задымленность и порывистый ветер.
Пожар удалось локализовать в течение двух часов. Как отметил министр МЧС Сергей Шахов, большое количество времени заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции дома.
Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Причины пожара будут устанавливать эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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