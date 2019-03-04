2019-03-04T14:11:08+03:00
Общество

15 тысяч севастополецев посетили выставку военной техники из Сирии

Поезд с вооружением прибыл на полуостров через Керченский пролив
Александра КОРШУНОВА
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Технику изъяли у незаконных формирований в Сирии. Фото: пресс-служба правительства СевастополяТехнику изъяли у незаконных формирований в Сирии. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе в воскресенье, 3 марта, около 15 тысяч жителей посетили выставку трофейной техники из Сирии. В город-герой прибыл поезд с вооружением, которое изъяли у различных группировок незаконных вооруженных формирований.

Замминистр обороны РФ и начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов отметил, что главная идея этой выставки - показать населению «то, с чем приходится сталкиваться воинам и нашим сирийским товарищам, которые выполняют боевые задачи в Сирийской арабской республике».

- Там воюют не простые бандиты, а обученные, оснащенные, экипированные наемники, у которых нет никакого внутреннего содержания. Там никто не воюет за религию, там все воюют за деньги, - подчеркнул Картаполов.

Напомним, первым крымским городом, в который прибыл «Сирийский эшелон» стала Керчь. Мероприятие проходило на привокзальной площади города, там же и развернули полевую кухню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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