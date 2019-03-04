На Ай-Петри легковушка с 8-летним ребенком увязла в снегу

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-04T15:50:06+03:00

К ним на помощь выехали спасатели

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В воскресенье, 3 марта, легковой автомобиль марки «Kia» увяз с в снегу на плато Ай-Петри. Внутри находились двое взрослых и один ребенок.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, на место сразу выдвинулись спасатели.

С помощью ручного инструмента, лебедки и буксировочного троса пострадавших эвакуировали в безопасное место.

В медицинской помощи никто из пассажиров не нуждался.

В этот же день, но позже, спасателям поступила информация, что недалеко от Симферопольского водохранилища «Нива» увязла в грязи. В автомобиле были 2 пассажира и ребенок.

Машину пришлось доставать с помощью специального оборудования. Фото: пресс-служба МЧС РК

- Спасатели извлекли машину на дорогу, после этого он проследовал в Симферополь. Медицинская помощь никому не понадобилась, - добавил министр МЧС Сергей Шахов.

Напомним, на выходных машины попали в снежные заносы на Ай-Петри. Спасатели успели вовремя оказать помощь пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU