На Ай-Петри легковушка с 8-летним ребенком увязла в снегу
В воскресенье, 3 марта, легковой автомобиль марки «Kia» увяз с в снегу на плато Ай-Петри. Внутри находились двое взрослых и один ребенок.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, на место сразу выдвинулись спасатели.
С помощью ручного инструмента, лебедки и буксировочного троса пострадавших эвакуировали в безопасное место.
В медицинской помощи никто из пассажиров не нуждался.
В этот же день, но позже, спасателям поступила информация, что недалеко от Симферопольского водохранилища «Нива» увязла в грязи. В автомобиле были 2 пассажира и ребенок.
Машину пришлось доставать с помощью специального оборудования. Фото: пресс-служба МЧС РК
- Спасатели извлекли машину на дорогу, после этого он проследовал в Симферополь. Медицинская помощь никому не понадобилась, - добавил министр МЧС Сергей Шахов.
Напомним, на выходных машины попали в снежные заносы на Ай-Петри. Спасатели успели вовремя оказать помощь пострадавшим.
ИСТОЧНИК KP.RU
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