На въезде в Симферополь восстановили стелу с пчелой

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-04T16:21:09+03:00

Стела с изображением пчелы на въезде в Симферополь со стороны Евпатории. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Ее демонтировали в мае 2018 года

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На Евпаторийском шоссе, на въезде в Симферополь, восстановили стелу с изображением пчелы. Ее демонтировали в мае 2018 года из-за ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на директора МБУ «Город» Николая Ковновалова, стелу восстановил тот подрядчик, который ее оттуда убрал.

- Она находится на западном въезде в город, на развязке, - добавил Коновалов.

Напомним, глава города Наталья Маленко ранее рассказала, что коммунальные службы отремонтируют стелы на въездах в Симферополь. После наступления хорошей погоды их покрасят, а если понадобится - отремонтируют.

Кстати, в крымской столице планируют благоустроитьподъездные пути к контейнерным площадкам. В ближайшее время станет известно, в каком состоянии они находятся и какие работы проведут в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU