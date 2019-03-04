На въезде в Симферополь восстановили стелу с пчелой
На Евпаторийском шоссе, на въезде в Симферополь, восстановили стелу с изображением пчелы. Ее демонтировали в мае 2018 года из-за ремонтных работ.
Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на директора МБУ «Город» Николая Ковновалова, стелу восстановил тот подрядчик, который ее оттуда убрал.
- Она находится на западном въезде в город, на развязке, - добавил Коновалов.
Напомним, глава города Наталья Маленко ранее рассказала, что коммунальные службы отремонтируют стелы на въездах в Симферополь. После наступления хорошей погоды их покрасят, а если понадобится - отремонтируют.
Кстати, в крымской столице планируют благоустроитьподъездные пути к контейнерным площадкам. В ближайшее время станет известно, в каком состоянии они находятся и какие работы проведут в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU