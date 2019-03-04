2019-03-04T17:31:04+03:00
Общество

В программу ФЦП хотят включить проект по поставке воды на север Крыма

После этого могут начаться работы по проектированию
Александра КОРШУНОВА
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Воду будут перебрасывать из Белогорского и Тайганского водохранилищВоду будут перебрасывать из Белогорского и Тайганского водохранилищФото: Анастасия ЖУКОВА
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В федеральную целевую программу хотят включить проект по переброске воды на север Республики Крым из Тайганского и Белогорского водохранилищ. Как рассказал председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль, для обеспечения этого региона нужно 40 миллионов кубических метров воды в год.

- Сейчас решается вопрос о включении этого проекта в ФЦП . Это нужно для того, чтобы уже можно было начать проектирование и строительство. Главгосэкспертиза проект уже одобрила, - добавил Вайль.

Также он отметил, что во время строительных работ правительство Крыма примет решение, в каких целях использовать эту воду: "пускать ее на питье или использовать для сельскохозяйственных нужд".

Председатель дополнил, что для того, чтобы этот проект заработал нужно построить перегораживающее устройство в Нижнегорском районе, насосную станцию для перекачки воды в Джанкое и сделать плотину в пункте накопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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