Керчанин получил 10 лет тюрьмы за убийство двух женщин
Жителя Керчи приговорили к 10 годам лишения свободы за двойное убийство. Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, в октябре 2017 года он выпивал спиртные напитки в одной из квартир с двумя женщинами.
После этого между ними вспыхнул конфликт.
- Мужчина нанес обеим женщинам множественные удары кулаками и ногами по головам и телам. Потерпевших доставили в городскую больницу, оказали медицинскую помощь, но они скончались в больнице от полученных травм, - добавили в пресс-службе.
Суд назначил подозреваемому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Напомним, пьяный симферополец облил свою сожительницу кипящим маслом и нанес ей удары табуреткой. Женщину отвезли в больницу, а мужчине теперь грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU