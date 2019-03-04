Керчанин получил 10 лет тюрьмы за убийство двух женщин

СЕГОДНЯ 18:16 2019-03-04T18:16:14+03:00

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Жителя Керчи приговорили к 10 годам лишения свободы за двойное убийство. Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, в октябре 2017 года он выпивал спиртные напитки в одной из квартир с двумя женщинами.

После этого между ними вспыхнул конфликт.

- Мужчина нанес обеим женщинам множественные удары кулаками и ногами по головам и телам. Потерпевших доставили в городскую больницу, оказали медицинскую помощь, но они скончались в больнице от полученных травм, - добавили в пресс-службе.

Суд назначил подозреваемому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Напомним, пьяный симферополец облил свою сожительницу кипящим маслом и нанес ей удары табуреткой. Женщину отвезли в больницу, а мужчине теперь грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU