Погода в Крыму на 5 марта: без осадков и тепло до +13

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-05T07:13:32+03:00

На полуострове хороший весенний день

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5 марта, во вторник, на Крымском полуострове не ожидается ни дождей, ни снега. Синоптики говорят, что с ней польется влага 6 марта, но затем, в праздничные дни небо прояснится.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по городе-герое Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

В городе-герое Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с; днем 15-20 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

ИСТОЧНИК KP.RU