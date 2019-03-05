2019-03-05T09:34:41+03:00
Происшествия

В Крыму поймали похитителей сейфов

На полуострове промышляли члены ОПГ
Галина КОВАЛЕНКО
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Подозреваемых нашли и задержали. Фото: архив "КП"Подозреваемых нашли и задержали. Фото: архив "КП"
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В Крыму задержали группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на сотрудников частного охранного предприятия. Члены организованной преступной группировки умудрились украсть два сейфа с деньгами.

- Злоумышленники ночью проникли на территорию охраняемой торговой базы, напали на сотрудников частного охранного предприятия и похитили два сейфа, в которых находилась крупная сумма денег, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Крымске оперативник провели обыски у подозреваемых. Был найден и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, магазины и патроны.

Все эти вещи передали на экспертизу. Сейчас сотрудники полиции выясняют не числится ли за задержанными других преступлений на территории Республики Крым.

В Севастополе на скамью подсудимых село сразу четыре человека, среди которых многодетная мама. Молодая женщина хотела убить своего мужа, с которым успела родить троих малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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