В Крыму поймали похитителей сейфов
В Крыму задержали группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на сотрудников частного охранного предприятия. Члены организованной преступной группировки умудрились украсть два сейфа с деньгами.
- Злоумышленники ночью проникли на территорию охраняемой торговой базы, напали на сотрудников частного охранного предприятия и похитили два сейфа, в которых находилась крупная сумма денег, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Крымске оперативник провели обыски у подозреваемых. Был найден и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, магазины и патроны.
Все эти вещи передали на экспертизу. Сейчас сотрудники полиции выясняют не числится ли за задержанными других преступлений на территории Республики Крым.
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ИСТОЧНИК KP.RU