2019-03-05T09:49:29+03:00
Общество

Крымским студентам выплатят по 250 тысяч рублей за работу в селе

Прием документов стартовал 4 марта
Александра КОРШУНОВА
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На получение этих средств могут претендовать граждане РФ в возрасте до 35 летНа получение этих средств могут претендовать граждане РФ в возрасте до 35 летФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму начнется работа по выплате единоразовой выплаты студентам в размере 250 тысяч рублей. Это коснется молодых специалистов, которые изъявили работать желание в сельской местности, сообщил профильный министр РК Андрей Рюмшин.

Прием документов начался с понедельника, 4 марта.

На получение этих средств могут претендовать граждане РФ в возрасте до 35 лет.

- Размер выплаты для выпускников среднеспециальных учебных заведений составляет 200 тысяч рублей, высших учебных заведений - 250 тысяч рублей, - добавил Рюмшин.

ВАЖНО

Выплату могут получить:

- молодые специалисты, которые получили высшее образование с 1 января 2017 года и по настоящее время

- в области: «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Какие документы нужны:

- заявление

- копия документа, удостоверяющего личность

- копия диплома об образовании

- справку из учебного заведения по форме

- копия трудового договора (не касается тех, кто зарегистрирован в качестве ИП)

- копия трудовой книжки

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации

- копия СНИЛСа

- реквизиты счета

- выписка из ЕГРИП

Консультацию можно получить по телефону: +7 (978) 0861404 - Ирина Васильевна Григолия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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