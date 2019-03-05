Крымским студентам выплатят по 250 тысяч рублей за работу в селе
В Крыму начнется работа по выплате единоразовой выплаты студентам в размере 250 тысяч рублей. Это коснется молодых специалистов, которые изъявили работать желание в сельской местности, сообщил профильный министр РК Андрей Рюмшин.
Прием документов начался с понедельника, 4 марта.
На получение этих средств могут претендовать граждане РФ в возрасте до 35 лет.
- Размер выплаты для выпускников среднеспециальных учебных заведений составляет 200 тысяч рублей, высших учебных заведений - 250 тысяч рублей, - добавил Рюмшин.
ВАЖНО
Выплату могут получить:
- молодые специалисты, которые получили высшее образование с 1 января 2017 года и по настоящее время
- в области: «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
Какие документы нужны:
- заявление
- копия документа, удостоверяющего личность
- копия диплома об образовании
- справку из учебного заведения по форме
- копия трудового договора (не касается тех, кто зарегистрирован в качестве ИП)
- копия трудовой книжки
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации
- копия СНИЛСа
- реквизиты счета
- выписка из ЕГРИП
Консультацию можно получить по телефону: +7 (978) 0861404 - Ирина Васильевна Григолия.
ИСТОЧНИК KP.RU