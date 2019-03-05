На балконе ялтинской многоэтажки загорелся мусор

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-05T10:47:01+03:00

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В Ялте в одной из квартир девятиэтажного дома загорелся мусор на балконе. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму, возгорание удалось ликвидировать до приезда сотрудников чрезвычайного ведомства.

- Площадь пожара составила 2 квадратных метра, - добавили в МЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Сакском районе Крыма загорелся камыш, а после этого пламя перекинулось на сухую растительность. Площадь пожара составила 1,5 гектара. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания будут выяснять эксперты.

А на выходных в Ялте дерево рухнуло на жилой дом. Это случилось из-за сильного штормового ветра. Еще стихия свалила зеленые насаждения и на контактную сеть «Крымтроллейбуса» между село Виноградное и поселка Малый Маяк.

ИСТОЧНИК KP.RU