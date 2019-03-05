2019-03-05T11:14:35+03:00
Общество

В Крыму планируют увеличить штрафы за фальсификат

Масштабы поддельной продукции растут как по Крыму, так и по всей России
Александра КОРШУНОВА
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Крымское правительство планирует увеличить штраф за фальсификат до 3 миллионов рублей. Как сообщил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк, масштабы поддельной продукции растут не только в Крыму, но и по всей Российской Федерации.

- Процент от общего оборота продукции составляет от 30 до 80. Еще около 30 процентов в сфере молочной продукции и 60-80 процентов - переработанные мясопродукты, - отметил Гоцанюк.

Он отметил, что в Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается внести изменения.

- Предусмотрим увеличение штрафных санкций за введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товаров. Для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, - добавил вице-премьер.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Крымские полицейские нашли сеть цехов с поддельной водкой, коньяком и вином. Теперь нарушителям грозит до 3-х лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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