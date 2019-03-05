Крымскую «Массандру» хотят продать в 2020 году
Винодельческое предприятие «Массандра» планируется продавать в первом квартале 2020 года. Но вначале начнется процедура акционирования. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
- Считаю, что не должны продаваться только крупные монопольные предприятия, связанные с добычей и переработкой газа и нефти, углеводородов. То есть, что относится к безопасности Крыма и Российской Федерации, - отметил Аксенов.
Также он рассказал, что винзавод «Массандра» в дальнейшем будет выставлен на продажу. После того, как будет полностью выполнено акционирование.
- Скорее всего, это будет первый квартал 2020 года. Пока говорить сложно о сумме активов, - добавил Аксенов.
Напомним, в конце февраля винзавод "Массандра" передали из федеральной в республиканскую собственность. После этого крымские власти заявили, что в будущем предприятие может быть приватизировано.
ИСТОЧНИК KP.RU