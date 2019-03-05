2019-03-05T12:08:22+03:00
Общество

Крымскую «Массандру» хотят продать в 2020 году

Сначала начнется процедура акционирования
Александра КОРШУНОВА
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Винодельческий завод "Массандра". Фото: пресс-служба предприятияВинодельческий завод "Массандра". Фото: пресс-служба предприятия
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Винодельческое предприятие «Массандра» планируется продавать в первом квартале 2020 года. Но вначале начнется процедура акционирования. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Считаю, что не должны продаваться только крупные монопольные предприятия, связанные с добычей и переработкой газа и нефти, углеводородов. То есть, что относится к безопасности Крыма и Российской Федерации, - отметил Аксенов.

Также он рассказал, что винзавод «Массандра» в дальнейшем будет выставлен на продажу. После того, как будет полностью выполнено акционирование.

- Скорее всего, это будет первый квартал 2020 года. Пока говорить сложно о сумме активов, - добавил Аксенов.

Напомним, в конце февраля винзавод "Массандра" передали из федеральной в республиканскую собственность. После этого крымские власти заявили, что в будущем предприятие может быть приватизировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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