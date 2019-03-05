2019-03-05T14:30:35+03:00
Политика

В Керчь на дежурство поступили новые катера Росгвардии

Они будут охранять Черноморское побережье
Александра КОРШУНОВА
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Катера совершили переход из Севастополя. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу СевастополюКатера совершили переход из Севастополя. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю
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Новые транспортно-десантные катера Росгвардии поступили на дежурство в Керчи. Они совершили переход из Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану Черноморского побережья.

- Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акватории, - добавили в пресс-службе.

С этим событием военных пришли поздравить их родственники. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

С этим событием военных пришли поздравить их родственники. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

А после завершения торжественной части мероприятия, с этим событием военных поздравили родственники, которые встречали их после морского перегона.

- Желаю всем присутствующим мирного неба над головой, чтоб количество сходов на берег всегда соответствовало количеству выходов в море! - поздравил присутствующих начальник управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирал Андрей Шатаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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