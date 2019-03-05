В Керчь на дежурство поступили новые катера Росгвардии
Новые транспортно-десантные катера Росгвардии поступили на дежурство в Керчи. Они совершили переход из Севастополя.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану Черноморского побережья.
- Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акватории, - добавили в пресс-службе.
С этим событием военных пришли поздравить их родственники. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю
А после завершения торжественной части мероприятия, с этим событием военных поздравили родственники, которые встречали их после морского перегона.
- Желаю всем присутствующим мирного неба над головой, чтоб количество сходов на берег всегда соответствовало количеству выходов в море! - поздравил присутствующих начальник управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирал Андрей Шатаев.
ИСТОЧНИК KP.RU