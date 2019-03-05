Названы даты дополнительных выходных дней в Крыму

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-05T16:03:09+03:00

Их объявили в честь религиозных праздников

Изменить размер текста: A A

Крымское правительство согласовало и опубликовало даты нерабочих праздничных дней по случаю религиозных праздников. Соответствующее постановление подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Объявить нерабочими праздничными днями: 29 апреля 2019 года -в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения; 4 июня 2019 года - в связи с празднованием Ораза-байрама, - написано в указе.

Также отдыхать крымчане будут 17 июня, в честь Дня Святой Троицы и 12 августа - праздник Курбан-байрам.

А ЧТО В МАРТЕ…

Международный женский день подарит гражданам РФ три выходных дня - с 8 по 10 марта. Тут все просто, сам праздничный день выпадает на пятницу, а за ним следуют два нерабочих дня недели - суббота и воскресенье.

Кстати, «Комсомольская правда» опубликовала календарь всех праздничных и выходных дней на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU