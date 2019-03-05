2019-03-05T16:30:29+03:00
Общество

В Севастополь из Средиземного моря вернулся фрегат «Адмирал Макаров»

Его в дальней морской зоне сменит фрегат «Адмирал Эссен»
Галина КОВАЛЕНКО
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Фрегат прибыл в Севастополь. Фото: инфоотдел ЧФФрегат прибыл в Севастополь. Фото: инфоотдел ЧФ
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5 марта, в городе-герое торжественно встретили фрегат «Адмирал Макаров». Корабль Черноморского флота вернулся из Средиземного моря, где на протяжении 4 месяцев выполнял задачи.

- На встрече фрегата «Адмирал Макаров» присутствовали командование и ветераны соединения надводных кораблей, представители администрации Севастополя, семьи членов экипажа корабля, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения

Черноморского флота Алексей Рулев.

На церемонии командир «Адмирала Макарова» капитан 2 ранга Григорий Бреев доложил об успешном выполнении поставленных задач в дальней морской зоне.

Военные моряки находились в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с ноября прошлого года.

"Адмирал Эссен" отправился в Средиземное море. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

"Адмирал Эссен" отправился в Средиземное море.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Нужно отметить, что вернувшейся корабль сменит фрегат «Адмирал Эссен», который уже прошел черноморские проливы и держит курс на Средиземное море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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