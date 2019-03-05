В Севастополь из Средиземного моря вернулся фрегат «Адмирал Макаров»
5 марта, в городе-герое торжественно встретили фрегат «Адмирал Макаров». Корабль Черноморского флота вернулся из Средиземного моря, где на протяжении 4 месяцев выполнял задачи.
- На встрече фрегата «Адмирал Макаров» присутствовали командование и ветераны соединения надводных кораблей, представители администрации Севастополя, семьи членов экипажа корабля, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения
Черноморского флота Алексей Рулев.
На церемонии командир «Адмирала Макарова» капитан 2 ранга Григорий Бреев доложил об успешном выполнении поставленных задач в дальней морской зоне.
Военные моряки находились в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с ноября прошлого года.
"Адмирал Эссен" отправился в Средиземное море.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Нужно отметить, что вернувшейся корабль сменит фрегат «Адмирал Эссен», который уже прошел черноморские проливы и держит курс на Средиземное море.
ИСТОЧНИК KP.RU