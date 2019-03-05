В ближайшие часы Симферополь накроет штормовой ветер
В Симферополе в ближайшие 2-3 часа и до конца дня 5 марта ожидается усиление ветра. Синоптики прогнозируют, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 20-25 метров в секунду.
ВАЖНО
В МЧС Крыма жителей попросили соблюдать необходимые меры предосторожности при сильном ветре:
- закрепите конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы
- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач
- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт
- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
Напомним, в Ялте на выходных из-за сильного ветра дерево рухнуло на жилой дом.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»