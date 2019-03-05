2019-03-05T17:15:36+03:00
Общество

В ближайшие часы Симферополь накроет штормовой ветер

Непогода продлится до конца дня
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе в ближайшие 2-3 часа и до конца дня 5 марта ожидается усиление ветра. Синоптики прогнозируют, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 20-25 метров в секунду.

ВАЖНО

В МЧС Крыма жителей попросили соблюдать необходимые меры предосторожности при сильном ветре:

- закрепите конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач

- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт

- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

Напомним, в Ялте на выходных из-за сильного ветра дерево рухнуло на жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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