В Севастополе сгорели и взорвались три иномарки

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-06T08:48:46+03:00

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В Севастополе ночью подожгли несколько иномарок - Toyota Camry, Renault Logan и Honda Fit. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел возле жилых многоэтажек по улице Комбрига Потапова.

- Тревожное... Только что на улице Комбрига Потапова загорелись и взорвались три автомобиля! Что происходит в нашем родном городе?! Есть хоть какая-то власть? Кто наведет порядок и обеспечит безопасность?! 90-ые возвращаются? - написал на своей странице в Facebook общественник Иван Комелов.

- Жаль камрюшку, - отметил местный житель Александр, опубликовавший фото сгоревшей Toyota.

Фото: Александр Александров / Автопартнер Крым / ВКонтакте

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Интернет-пользователи возмущены.

- Нет слов...кто-то работает и зарабатывает на машину ,а кто-то тешится и поджигает, - негодует жительница Севастополя Ксения.

- Вроде и двор освещен, - недоумевает Владимир.

- Судя по тому, что один из автомобилей стоял обособленно, то это мало напоминает заказуху. А больше "хулиганство". Какие-то подростки, возможно, "заигрались". Но безусловно - их должны оперативно отрабатывать спецы. Иначе город превратится в Гарлем, - рассуждает Всеволод.

ИСТОЧНИК KP.RU