Крымчанин получил уголовное наказание за незаконную икру в багажнике
Крымчанина осудили по уголовной статье за незаконный провоз черной икры.
Автомобиль 40-летнего мужчины остановили, когда он направлялся в Севастополь. Во время осмотра в багажнике обнаружили шесть банок с темно-зеленой массой, напоминающую черную икру. Общий вес - около трех килограммов.
Баночки изъяли и отправили на исследование. Проведенная экспертиза показала, что в банках - икра русского осетра.
Фото: ПУ ФСБ по РК
Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 258.1 УК РФ - за незаконную перевозку особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации или охраняемых международными договорами.
Севастопольский суд вынес нарушителю приговор, признав его виновным и назначив 160 часов обязательных работ, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Республике Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU