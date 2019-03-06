2019-03-06T11:53:55+03:00
Происшествия

Крымчанин получил уголовное наказание за незаконную икру в багажнике

Мужчина вез в Севастополь три кило запрещенного продукта [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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В багажнике обнаружилось шесть банок с незаконной икрой. Фото: ПУ ФСБ по РКВ багажнике обнаружилось шесть банок с незаконной икрой. Фото: ПУ ФСБ по РК
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Крымчанина осудили по уголовной статье за незаконный провоз черной икры.

Автомобиль 40-летнего мужчины остановили, когда он направлялся в Севастополь. Во время осмотра в багажнике обнаружили шесть банок с темно-зеленой массой, напоминающую черную икру. Общий вес - около трех килограммов.

Баночки изъяли и отправили на исследование. Проведенная экспертиза показала, что в банках - икра русского осетра.

Фото: ПУ ФСБ по РК

Фото: ПУ ФСБ по РК

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 258.1 УК РФ - за незаконную перевозку особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации или охраняемых международными договорами.

Севастопольский суд вынес нарушителю приговор, признав его виновным и назначив 160 часов обязательных работ, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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