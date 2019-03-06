2019-03-06T12:00:17+03:00
Происшествия

В Симферополе на пешеходном переходе фура сбила человека

Мужчина скончался на месте
Александра КОРШУНОВА
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Авария произошла на улице Героев Сталинграда. Фото: Вконтакте/"Автопартнер Крым"/Джамал ДороховАвария произошла на улице Героев Сталинграда. Фото: Вконтакте/"Автопартнер Крым"/Джамал Дорохов
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В среду, 6 марта, на улице героев Сталинграда в Симферополе произошла авария. Там фура сбила человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили автолюбители в группе «Автопартнер Крым».

По информации очевидцев, мужчина погиб.

На месте происшествия работают сотрудники «скорой помощи» и ГИБДД.

Также на этом участке дороги, в сторону улицы Маршала Жукова, образовалась пробка. Движение там затруднено.

А ночью на 6 марта в Севастополе взорвались и загорелись три иномарки: Toyota Camry, Renault Logan и Honda Fit. Инцидент произошел возле жилых многоэтажек по улице Комбрига Потапова. Пользователи социальных сетей всполошились не на шутки: "кто наведет порядок и обеспечит безопасность?! 90-ые возвращаются".

ИСТОЧНИК KP.RU

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