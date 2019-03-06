В Симферополе на пешеходном переходе фура сбила человека

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-06T12:00:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 6 марта, на улице героев Сталинграда в Симферополе произошла авария. Там фура сбила человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили автолюбители в группе «Автопартнер Крым».

По информации очевидцев, мужчина погиб.

На месте происшествия работают сотрудники «скорой помощи» и ГИБДД.

Также на этом участке дороги, в сторону улицы Маршала Жукова, образовалась пробка. Движение там затруднено.

А ночью на 6 марта в Севастополе взорвались и загорелись три иномарки: Toyota Camry, Renault Logan и Honda Fit. Инцидент произошел возле жилых многоэтажек по улице Комбрига Потапова. Пользователи социальных сетей всполошились не на шутки: "кто наведет порядок и обеспечит безопасность?! 90-ые возвращаются".

ИСТОЧНИК KP.RU