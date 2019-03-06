В Севастополе до 30 апреля на ул. Ковпака ввели одностороннее движение

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-06T13:56:23+03:00

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В Севастополе на два месяца изменили правила проезда по ул. Ковпака. Движение стало односторонним.

- Одностороннее движение транспорта вводится до 30 апреля на участке ул. Ковпака от пересечения с ул. Льва Толстого по направлению ул. Харьковская, - уточнили в пресс-службе правительства Севастополя.

Правила проезда изменили в связи с ремонтом дороги. Водителей просят заранее планировать пути объезда.

Напомним, в Севастополе в 2019 году отремонтируют 100 км автомобильных дорог. Это на 40 км больше чем в 2018 году. Потратят на это больше 2,3 миллиарда рублей.

В рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году запланирован капитальный ремонт 14 улиц общей протяженностью 11,6 км и ремонт 79 улиц общей протяженностью 65 км.

ИСТОЧНИК KP.RU