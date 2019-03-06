2019-03-06T14:20:57+03:00
Общество

Крым готовится к курортному сезону: В отели и гостиницы нужны горничные, аниматоры и повара

900 вакансий с предоставлением жилья
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В этом году в Крыму ждут 7млн туристов.В этом году в Крыму ждут 7млн туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму составили перечень самых востребованных вакансий на время курортного сезона. Больше всего свободных рабочих мест в отелях, гостиницах и санаториях.

- Санатории и гостиницы нуждаются в медицинском персонале (от главных врачей до санитарок), шеф-поварах, официантах, горничных, аниматорах и вожатых, озеленителях, работниках пляжей, водителях, сантехниках, плотниках, - сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма. - Также нужны руководители.

В общей сложности сейчас свободны 1627 рабочих мест в 79 предприятиях и учреждениях РК. 903 вакансии с предоставлением жилья.

Напомним, в 2018 году Крым принял рекордное число туристов - 6,8 миллиона человек. Это рекорд не только последних пяти лет. Такого наплыва отдыхающих не было со времен СССР!

Власти считают, что причин для этого несколько. Первое, открытие Крымского моста и нового терминала аэропорта «Симферополь», благодаря чему лучилась транспортная доступность. Второе, доступность цен, с чем могут поспорить как местные жители, так и приезжие. Третье, сервис, который, по мнению чиновников, тоже улучшился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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