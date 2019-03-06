С начала 2019 года в Крыму зафиксировали 36 случаев кори

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-06T14:50:46+03:00

Четверть из них завезли с Украины Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Пока ситуацию стабилизировать не удалось

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За несколько месяцев и начало марта 2019 года в Крыму зарегистрировали 36 лабораторно подтвержденных случаев кори. При том, что за весь период прошлого года количество не превышало 40.

Как сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская, практически четверть всех установленных случав импортирована из Украины.

- Достоверно установлено, что в период заражения лиц находились там, - отметила Пеньковская.

Она дополнила, что в 2019 году ситуация осложнилась из-за длительных новогодних праздников. Инфекцию начали регистрировать после миграции населения.

- Больше всего очагов зафиксировали в Симферополе, Бахчисарае, Севастополе. Также в Бахчисарайском, Сакском, Джанкойском, Красногвардейском и Симферопольском районах, - дополнила Пеньковская.

Также руководитель рассказала, что участились отказы от проведения иммунизации по религиозным убеждениям.

- Это проблема потому, что не привитые лица находятся в группе риска по этому заболеванию, - резюмировала Пеньковская.

ИСТОЧНИК KP.RU