2019-03-06T15:23:23+03:00
Экономика

Крым получил почти 2 миллиарда рублей доходов от приватизации

Эти средства направят в муниципалитеты
Александра КОРШУНОВА
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Крымский бюджет получил от приватизации имущества 1,7 миллиарда рублей. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов этот показатель перевыполнен.

И отметил, что согласовал с Правительством РФ увеличение доходной части бюджета на эту сумму.

В свою вице премьер РК - министр финансов Ирина Кивико отметила, что основную часть из этих средств направят в муниципалитеты.

-За эти деньги будет произведена расчистка русла реки Салгир в Симферополе, осуществлено переселение людей из аварийного жилья и строительно-монтажные работы по канализации в Феодосии, а также приобретем остановочные павильоны, на обустроим контейнерные площадки, заменим лифты, - отметила вице-премьер.

Кроме того, глава Крыма дополнил, что общий объем финансирования национальных проектов на территории республики составляет 78 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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