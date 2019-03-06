2019-03-06T16:34:58+03:00
Общество

Крымским школам продлили срок лицензирования до 1 сентября 2019 года

Сейчас в республике без нее работают 15 общеобразовательных учреждений
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок лицензирования общеобразовательных учреждений Крыма и Севастополя до 1 сентября 2019. Такой документ опубликован на портале правовой информации.

Сейчас в Крыму без лицензии остается одна школа и 14 детских садов.

Напомним, до этого срок окончания этой процедуры был обозначен до начала сентября 2018 года.

Кстати, в феврале 2019 года в Госдуме уже высказывали инициативу продлить сроки лицензирования школ республики. Тогда они приняли законопроект в первом чтении.

При этом депутат Госдумы РФ Андрей Козенко рассказал, что некоторые детсады, особенно в сельских регионах, требуют значительных капитальных вложений.

- Там нет централизованного водоснабжения, отопления, необходим ремонт кровель, установка ограждения, благоустройство территорий, - отметил Козенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе 7 марта отключат свет на 13 улицах
У симферопольских стихийщиков изъяли 104 килограмма рыбы
Синоптики рассказали, какая погода будет в Крыму на 8 Марта
Крым потратит 700 миллионов рублей на новую сельхозтехнику
«Били черенком от швабры»: Военнослужащим за насилие и грабеж дали 8 лет строгого режима
Крым получил почти 2 миллиарда рублей доходов от приватизации
С начала 2019 года в Крыму зафиксировали 36 случаев кори
Крым готовится к курортному сезону: В отели и гостиницы нужны горничные, аниматоры и повара
В Севастополе до 30 апреля на ул. Ковпака ввели одностороннее движение
В Симферополе на пешеходном переходе фура сбила человека
Крымчанин получил уголовное наказание за незаконную икру в багажнике
Для Симферополя закупят 100 новых автобусов
Ялта попала в рейтинг лучших городов мира для путешествий на 8 Марта
В Симферополе военнослужащий заступился за девушку и сел на 5 лет
В симферопольском троллейбусе к 8 марта подарят цветы всем пассажиркам
В Севастополе загорелись и взорвались три иномарки
Жене организатора блокады Крыма московский суд «простил» долг в миллиард рублей
Двое севастопольцев продавали через соцсети поддельный алкоголь
В Симферополе оштрафовали больше сотни водителей автобусов
В ближайшие часы Симферополь накроет штормовой ветер
На Украине задержали 36 жителей Крыма по политическим мотивам
В Севастополь из Средиземного моря вернулся фрегат «Адмирал Макаров»
Названы даты дополнительных выходных дней в Крыму