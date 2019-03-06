Крымским школам продлили срок лицензирования до 1 сентября 2019 года

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-06T16:34:58+03:00

Сейчас в республике без нее работают 15 общеобразовательных учреждений

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок лицензирования общеобразовательных учреждений Крыма и Севастополя до 1 сентября 2019. Такой документ опубликован на портале правовой информации.

Сейчас в Крыму без лицензии остается одна школа и 14 детских садов.

Напомним, до этого срок окончания этой процедуры был обозначен до начала сентября 2018 года.

Кстати, в феврале 2019 года в Госдуме уже высказывали инициативу продлить сроки лицензирования школ республики. Тогда они приняли законопроект в первом чтении.

При этом депутат Госдумы РФ Андрей Козенко рассказал, что некоторые детсады, особенно в сельских регионах, требуют значительных капитальных вложений.

- Там нет централизованного водоснабжения, отопления, необходим ремонт кровель, установка ограждения, благоустройство территорий, - отметил Козенко.

ИСТОЧНИК KP.RU