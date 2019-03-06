Синоптики рассказали, какая погода будет в Крыму на 8 Марта

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-06T18:05:04+03:00

На выходных в Крыму станет теплее еще на два-три градуса. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В праздничный день на полуострове потеплеет до +17

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Погода сделает прекрасным крымчанкам подарок к Международному женскому дню. На полуостров придет долгожданное тепло. Воздух прогреется до +17 градусов! Не будет никаких дождей, снега, гололеда и сильного ветра.

- 8 марта погода порадует жителей полуострова весенним солнцем и теплом. Днем температура воздуха поднимется до +12…+17 градусов, ночью от -1 до +4. В Международный женский день Крым будет находиться под влиянием антициклона, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе в пятницу тоже без осадков, но немного прохладнее. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +10…+12.

На выходных на полуострове станет теплее еще на два-три градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU