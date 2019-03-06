Синоптики рассказали, какая погода будет в Крыму на 8 Марта
Погода сделает прекрасным крымчанкам подарок к Международному женскому дню. На полуостров придет долгожданное тепло. Воздух прогреется до +17 градусов! Не будет никаких дождей, снега, гололеда и сильного ветра.
- 8 марта погода порадует жителей полуострова весенним солнцем и теплом. Днем температура воздуха поднимется до +12…+17 градусов, ночью от -1 до +4. В Международный женский день Крым будет находиться под влиянием антициклона, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
В Севастополе в пятницу тоже без осадков, но немного прохладнее. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +10…+12.
На выходных на полуострове станет теплее еще на два-три градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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