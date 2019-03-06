2019-03-06T18:05:04+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какая погода будет в Крыму на 8 Марта

В праздничный день на полуострове потеплеет до +17
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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На выходных в Крыму станет теплее еще на два-три градуса.На выходных в Крыму станет теплее еще на два-три градуса.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Погода сделает прекрасным крымчанкам подарок к Международному женскому дню. На полуостров придет долгожданное тепло. Воздух прогреется до +17 градусов! Не будет никаких дождей, снега, гололеда и сильного ветра.

- 8 марта погода порадует жителей полуострова весенним солнцем и теплом. Днем температура воздуха поднимется до +12…+17 градусов, ночью от -1 до +4. В Международный женский день Крым будет находиться под влиянием антициклона, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе в пятницу тоже без осадков, но немного прохладнее. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +10…+12.

На выходных на полуострове станет теплее еще на два-три градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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