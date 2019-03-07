Погода в Крыму на 7 марта: днем потеплеет до +17
В Крым пришла настоящая, тепла весна. 7 марта столбики термометров поднимутся до отметки +12…+17 градусов! А на выходных до +20!
- 7 марта, и в Международный женский день Крым будет находиться под влиянием антициклона. Погода порадует жителей полуострова весенним солнцем и теплом. Температура воздуха ночью -1…+4, днем воздух прогреется до +12…+17, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Ветер в четверг юго-восточный умеренный. В субботу ветер сменит направление на юго-западное и днем усилится до 12-17 м/с.
В Севастополе в четверг облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, утром, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9…+11.
ИСТОЧНИК KP.RU
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