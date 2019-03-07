2019-03-07T07:32:16+03:00
Общество

Погода в Крыму на 7 марта: днем потеплеет до +17

На выходных станет еще теплее
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
8 марта погода будет еще лучше!8 марта погода будет еще лучше!Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Крым пришла настоящая, тепла весна. 7 марта столбики термометров поднимутся до отметки +12…+17 градусов! А на выходных до +20!

- 7 марта, и в Международный женский день Крым будет находиться под влиянием антициклона. Погода порадует жителей полуострова весенним солнцем и теплом. Температура воздуха ночью -1…+4, днем воздух прогреется до +12…+17, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ветер в четверг юго-восточный умеренный. В субботу ветер сменит направление на юго-западное и днем усилится до 12-17 м/с.

В Севастополе в четверг облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, утром, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9…+11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крым начал подавать излишки электроэнергии на Кубань
Крымские налоговики ищут через интернет самозанятых, которые не платят взносы в бюджет
В Симферополе 7 марта отключат свет на 13 улицах
У симферопольских стихийщиков изъяли 104 килограмма рыбы
Синоптики рассказали, какая погода будет в Крыму на 8 Марта
Крым потратит 700 миллионов рублей на новую сельхозтехнику
Крымским школам продлили срок лицензирования до 1 сентября 2019 года
«Били черенком от швабры»: Военнослужащим за насилие и грабеж дали 8 лет строгого режима
Крым получил почти 2 миллиарда рублей доходов от приватизации
С начала 2019 года в Крыму зафиксировали 36 случаев кори
Крым готовится к курортному сезону: В отели и гостиницы нужны горничные, аниматоры и повара
В Севастополе до 30 апреля на ул. Ковпака ввели одностороннее движение
В Симферополе на пешеходном переходе фура сбила человека
Крымчанин получил уголовное наказание за незаконную икру в багажнике
Для Симферополя закупят 100 новых автобусов
Ялта попала в рейтинг лучших городов мира для путешествий на 8 Марта
В Симферополе военнослужащий заступился за девушку и сел на 5 лет
В симферопольском троллейбусе к 8 марта подарят цветы всем пассажиркам
В Севастополе загорелись и взорвались три иномарки
Жене организатора блокады Крыма московский суд «простил» долг в миллиард рублей
Двое севастопольцев продавали через соцсети поддельный алкоголь
В Симферополе оштрафовали больше сотни водителей автобусов
В ближайшие часы Симферополь накроет штормовой ветер
На Украине задержали 36 жителей Крыма по политическим мотивам
В Севастополь из Средиземного моря вернулся фрегат «Адмирал Макаров»
Названы даты дополнительных выходных дней в Крыму