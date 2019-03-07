В Ялте при ремонте дорог смошенничали на 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-07T10:08:56+03:00

Полиция отказала в возбуждении уголовное дело о завышении стоимости работ, но прокуратура настояла на своем

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В Ялте прокуратура не согласилась с полицией, которая не стала возбуждать уголовное дело о завышении стоимости работ по ремонту дорожного покрытия.

- Установлен факт незаконного вынесения постановления об отказе в возбуждения уголовного дела по факту мошеннических действий при выполнении муниципального контракта, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Следователи выяснили, что компания, ремонтировавшая улицы в Ялте, предоставила недостоверные сведения об их объемах. Подрядчик, например, не произвел укладку выравнивающего слоя асфальтобетона, не провел регулировку уровня крышек колодцев и решеток на ливневках. В итоге невыполнения технического задания по контракту госказне причинен ущерб на сумму 8 миллионов рублей.

- Постановление органа следствия признано незаконным и необоснованным и отменено, - отметили в надзорном органе.

ИСТОЧНИК KP.RU