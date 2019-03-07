В Симферополе начали пылесосить тротуары

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-07T10:09:28+03:00

Кроме того, коммунальщики моют дороги по ночам

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В Симферополе начали чистить дороги и тротуары с помощью спецтехники, работали 9 пылесосов.

- Дороги в Симферополе не мылись давно, слой грязи на них сейчас очень большой. Мы начали исправлять сложившуюся ситуацию, однако охват улиц пока небольшой. Чтобы пройти километр дороги – одну улицу – водителям приходится проезжать по ней техникой минимум три раза, – рассказал директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Николай Коновалов.

По его словам, пылесосам приходилось проходить по одной и той же дороге несколько раз, чтобы снялся не только верхний слой загрязнений.

Также Коновалов сказал, что требуется около месяца для приведения дорог Симферополя в нормальное санитарное состояние.

- Мы стараемся закончить эту работу быстрее. Помимо механической уборки, очисткой улиц занимаются сотрудники «Города» и вручную, – отметил Коновалов.

Кроме того, в МБУ «Город» начали работать новые водители, которые проходят стажировку. На дороги выйдет больше техники, когда новые сотрудники закончат обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU