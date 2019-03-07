В Крыму женщина украла 10 литров домашнего вина

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-07T11:04:49+03:00

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В дежурную часть полиции Кировского района Республики Крым поступило заявление о том, что воры обчистили холодильник и украли 10 литров домашнего вина в одном из частных домовладений.

- Подозреваемой в совершении преступления оказалась ранее судимая 26-летняя жительница Кировского района, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. – Вину в совершенном преступлении молодая женщина признала в полном объеме и чисто сердечно раскаялась, а также пояснила, что продукты питания она съела и выпила часть похищенного вина.

Сотрудники крымской полиции в ходе осмотра места происшествия изъяли часть недопитого вина.

На незаконопослушную крымчанку завели уголовное дело за кражу. По п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации женщине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU