В крымских горах легковушка с пассажирами увязла в снегу

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-07T10:31:05+03:00

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС РК

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На плато Чатыр-Даг, в районе пещеры Мраморная, легковой автомобиль марки Mitsubishi Pajero увяз в снежном перемете на горной дороге. В это время в машине находилось четыре человека.

На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, самостоятельно продолжать движение автомобиль не может.

- С использованием снежных лопат, лебедки и такелажного оборудования извлекли машину из снежного перемета, - добавили в пресс-службе.

Никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждался.

Также министр МЧС Сергей Шахов отметил, что водителям нужно соблюдать скоростной режим и управлять транспортным средством осторожно, особенно в период ухудшения погодных условий.

Напомним, на выходных на Ай-Петри машины попали в снежные заносы. Спасатели приехали выручать автолюбителей из беды.

ИСТОЧНИК KP.RU