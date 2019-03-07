В крымских горах легковушка с пассажирами увязла в снегу
На плато Чатыр-Даг, в районе пещеры Мраморная, легковой автомобиль марки Mitsubishi Pajero увяз в снежном перемете на горной дороге. В это время в машине находилось четыре человека.
На место происшествия немедленно выехали спасатели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, самостоятельно продолжать движение автомобиль не может.
- С использованием снежных лопат, лебедки и такелажного оборудования извлекли машину из снежного перемета, - добавили в пресс-службе.
Никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждался.
Также министр МЧС Сергей Шахов отметил, что водителям нужно соблюдать скоростной режим и управлять транспортным средством осторожно, особенно в период ухудшения погодных условий.
Напомним, на выходных на Ай-Петри машины попали в снежные заносы. Спасатели приехали выручать автолюбителей из беды.
ИСТОЧНИК KP.RU