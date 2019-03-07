2019-03-07T11:36:41+03:00
Общество

Инвестор хочет "подарить" Симферополю 10 однокомнатных квартир

Площадь каждой составит от 25 до 30 квадратных метров
Александра КОРШУНОВА
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Такое предложение заинтересовало руководство администрацииТакое предложение заинтересовало руководство администрацииФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе инвестор хочет передать в собственность города 10 однокомнатных квартир. Он повторно представил проект по строительству многофункционального центра на улице Гаспринского и таким образом скорректировал «социальные обязательства».

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, площадь каждой составил от 25 до 30 квадратных метров.

В свою очередь глава администрации Наталья Маленко отметила, что такой вариант - очень интересный для города.

- Это даст нам возможность отдать эти десять квартир детям-сиротам и, тем самым, уменьшить существующую очередь, которая сегодня составляет 360 человек. Сдача нашего социального дома в микрорайоне Залесье, намеченная на конец этого года, сможет закрыть только часть проблемы, - добавила Маленко.

Она подчеркнула, что такое предложение станет подспорьем в решении вопроса по обеспечению жильем льготников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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