В Феодосии отловят беспризорных животных за 1,5 миллиона рублей
В Феодосии 1,5 миллиона рублей потратят на отлов и стерилизацию бездомных животных.
- В 2019 году из республиканского бюджета выделены денежные средства в сумме 1,574 млн рублей на мероприятия по санации территории от безнадзорных животных. Планируется отловить 784 головы, - сообщили в феодосийском управлении городского хозяйства и природопользования.
На выделенные деньги животных будут отлавливать, затем кастрировать или стерилизовать.
Также в администрации уточнили, что феодосийцы могут оставить заявки в управление городского хозяйства, если они увидели бездомных животных.
В прошлом году в Феодосии стерилизовали 403 отловленных особей.
ИСТОЧНИК KP.RU