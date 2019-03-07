В Феодосии отловят беспризорных животных за 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-07T11:51:00+03:00

Затем из стерилизуют или кастрируют

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В Феодосии 1,5 миллиона рублей потратят на отлов и стерилизацию бездомных животных.

- В 2019 году из республиканского бюджета выделены денежные средства в сумме 1,574 млн рублей на мероприятия по санации территории от безнадзорных животных. Планируется отловить 784 головы, - сообщили в феодосийском управлении городского хозяйства и природопользования.

На выделенные деньги животных будут отлавливать, затем кастрировать или стерилизовать.

Также в администрации уточнили, что феодосийцы могут оставить заявки в управление городского хозяйства, если они увидели бездомных животных.

В прошлом году в Феодосии стерилизовали 403 отловленных особей.

ИСТОЧНИК KP.RU