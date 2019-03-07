Спасатели потушили пожар в жилом доме в Саках

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-07T12:16:12+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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Крымским спасателям рано утром 7 марта поступило сообщение о том, что в Саках загорелся жилой трехэтажный дом. Он находится на улице Девяти Героев.

Также стало известно, что на территории загорелись еще два строения, которых охватил огонь.

На место происшествия выехали спасатели. Им удалось остановить распространение огня на 2 и 3-й этажи здания.

Полностью локализовать пожар удалось в 9.46.

- Его площадь составила 300 квадратных метро. Причину возгорания будут выяснять эксперты, - добавили в пресс-службе МЧС Крыма.

Всего в ликвидации ЧП приняли участие 37 человек и 9 единиц специализированной техники.

Напомним, в Черноморском районе Крыма, в селе Новосельское, произошел пожар. На нем погиб человек и еще один пострадал.

Там загорелась комната в мансарде трехэтажного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU