В Крыму завели 13 уголовных дел за лесорубов-нарушителей

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-07T13:04:20+03:00

В Крыму не всегда бережно относятся к зеленым насаждениям. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Всего за год в регионе незаконно уничтожили свыше 500 деревьев

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Крымская прокуратура за минувший год выявила, что свыше полтысячи деревьев были незаконно вырублены.

- Возбуждено 13 уголовных дел, ущерб по которым составляет почти два миллиона рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По данным надзорного органа в лесу незаконно пустили под топор почти 400 деревьев, в лесополосах – более 140.

Также идет речь о принятия мер претензионно-искового характера по взысканию более 7 миллионов рублей восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений и проведению компенсационного озеленения. Все эти претензии предъявлены органами власти разного уровня.

Крымские прокуроры также обратили внимание властей региона, что в противопожарной безопасности есть пробелы: не везде в зеленых зон республики есть средства предупреждения и тушения пожаров, то чревато ЧП,

ИСТОЧНИК KP.RU