В Саках к концу 2020 года заменят больше 20 лифтов

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-07T13:37:25+03:00

Работа в этом направлении уже начались

Изменить размер текста: A A

В течение 2019 по 2020 годы в Саках планируется заменить 23 лифта. При этом 17 из них - в этом году.

Как рассказал министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев, в 2019 году уже заменили два лифта.

Также глава Республики Крым Сергей Аксенов добавил, что к 2021 году в республике ни одного неработающего лифта быть не должно.

- На это из республиканского бюджета выделили 800 миллионов рублей. Деньги будут распределены в марте 2019 года, - добавил Аксенов.

Напомним, в Крыму 65% лифтов требуют замены. Сейчас на территории республики в эксплуатации находятся порядка 2,5 тысячи подъемников.

При этом Аксенов подчеркнул, что в 2019 году в республике заменят 900 лифтов.

А в Керчи вообще ни один подъемник не диспетчеризирован. При этом в городе уже в этом году заканчивается срок эксплуатации 336 лифтов.

ИСТОЧНИК KP.RU