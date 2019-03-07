2019-03-07T13:37:25+03:00
Недвижимость

В Саках к концу 2020 года заменят больше 20 лифтов

Работа в этом направлении уже начались
Александра КОРШУНОВА
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В течение 2019 по 2020 годы в Саках планируется заменить 23 лифта. При этом 17 из них - в этом году.

Как рассказал министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев, в 2019 году уже заменили два лифта.

Также глава Республики Крым Сергей Аксенов добавил, что к 2021 году в республике ни одного неработающего лифта быть не должно.

- На это из республиканского бюджета выделили 800 миллионов рублей. Деньги будут распределены в марте 2019 года, - добавил Аксенов.

Напомним, в Крыму 65% лифтов требуют замены. Сейчас на территории республики в эксплуатации находятся порядка 2,5 тысячи подъемников.

При этом Аксенов подчеркнул, что в 2019 году в республике заменят 900 лифтов.

А в Керчи вообще ни один подъемник не диспетчеризирован. При этом в городе уже в этом году заканчивается срок эксплуатации 336 лифтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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